مسؤول رفيع في الصحة الأمريكية يستبعد انتهاء جائحة كورونا بحلول الصيف

قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن قرب حلول فصل الصيف لا يعني بالضرورة أننا سنرى نهاية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر فوسي خلال برنامج تلفزيوني: "نأمل، على الرغم من أنه قد لا يحدث، أن نرى تأثير هذا الطقس الدافئ على خفض معدل الإصابة، لكن لا يمكنك ضمان ذلك".

وأرجع كبير مسؤولي الصحة بالولايات المتحدة موقفه إلى أن "هذا فيروس جديد تماما، وقد لا يعمل مثل بعض الفيروسات التنفسية الأخرى التي غالبا ما تشاهد فيها تناقصا، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ليس هناك ما يضمن أننا سنرى ذلك الآن".

وأقر المسؤول الأمريكي أن وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة متسارعة.

وكانت الولايات المتحدة احتلت منذ أمس الخميس المكانة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس التاجي، متجازوة الصين، أول دولة ظهر فيها الوباء في ديسمبر الماضي.

وسجل في الولايات المتحدة بحلول مساء الخميس ما لا يقل عن 81.836 إصابة بفيروس كورونا مقارنة بالصين، التي لديها 81.285 إصابة.

المصدر: CNN