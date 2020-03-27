ترامب يرجح الاتصال بالرئيس الصيني لتخفيف حدة الخلافات بين البلدين بشأن كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يجرى اتصالا بنظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك في أول محاولة منه لتخفيف حدة الخلافات بين البلدين بشأن منشأ فيروس كورونا والتعاون في التصدي له.

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ومع ذلك، شكك الرئيس الأمريكي في الأرقام الصينية بخصوص إحصاءات فيروس كورونا مع تجاوز عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة عدد المصابين في الصين وبلوغها 70 ألفا.

وفي تخفيف للهجته، أشاد ترامب بتعامل الرئيس الصيني مع أزمة فيروس كورونا رغم تأكيده أنه نشأ فيها واتهامه لبكين بعدم التعامل بشفافية كاملة بشأن الفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، مرجعا ذلك إلى العدد الكبير للاختبارات التي أجرتها.

وكشفت شبكة "أن بي سي" التلفزيونية أمس الخميس، نقلا عن 4 دبلوماسيين لم تسمهم، عن إصرار الولايات المتحدة، على تضمين نص قرار مجلس الأمن الذي يتم التشاور بشأنه حاليا عبارة "الأصول الصينية لفيروس كورونا".

وأثار هذا الإصرار الأمريكي قلق بكين وسط محاولات مجلس الأمن الدولي لتطوير استجابة مشتركة لوباء COVID-19.

المصدر:"رويترز"