إسرائيل.. انهيار "أزرق أبيض" ولبيد يهاجم غانتس بشدة

وجه يائير لبيد انتقادات شديدة اللهجة إلى شريكه السابق في تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، على خلفية التوقعات بتشكيله حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو وانهيار "أزرق أبيض".

وقال يائير لبيد، الذي يقود حزب "هناك مستقبل"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، إن "بيني غانتس قرر اليوم تقسيم "أزرق أبيض" والانضمام إلى حكومة نتنياهو، وهذا قرار مخيب للأمل".

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واتهم لبيد شريكه السابق بخيانة الناخبين الذين أيدوا "أزرق أبيض"، مضيفا أنه "تمت سرقة أصواتهم وإهداؤها لنتنياهو".

وبشأن الحكومة المستقبلية قال لابيد إنها "لن تكون حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ، وإنما حكومة جديدة لنتنياهو".

من جهته، صرح الشريك الآخر في "أزرق أبيض"، زعيم حزب "تلم" موشيه يعالون، بأن غانتس قرر الانضمام إلى الحكومة التي تعتبر "رمزا لكل ما نعارضه".

ويأتي ذلك في أعقاب انتخاب بيني غانتس رئيسا للكنيست بدعم كامل من الأحزاب اليمينية، وسط التوقعات بقرب اتفاقه مع زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل