عدد مصابي كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ75 ألفا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ75 ألف شخص، حسب آخر البيانات الرسمية ليوم الخميس.

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكينز إلى أن عدد المصابين بلغ 75233 شخصا، وعدد الوفيات 1070 حالة.

وكانت الحصيلة السابقة، التي نشرت صباح اليوم الخميس 68572 مصابا و1031 وفاة.

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وتتصدر ولاية نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا جراء الوباء، حيث تم تسجيل أكثر من ربع الوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم من حيث انتشار فيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا.

المصدر: نوفوستي