ترامب يبلغ حكام الولايات بإجراءات جديدة تخصّ كورونا والتباعد الاجتماعي

أبلغ الرئیس الأمریكي دونالد ترامب حكام الولایات بأن إدارته تستعد لإصدار إرشادات جدیدة بشأن التباعد الاجتماعي لاحتواء تفشي فیروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في رسالة وجھھا لحكام الولایات اليوم الخميس، إن قدرات الاختبارات الجدیدة الموسعة لرصد الإصابات بالفیروس ستسمح لإدارته بتحدید الولايات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وأضاف: "ستقود ھذه المعلومات الجدیدة المرحلة التالیة في حربنا ضد ھذا العدو غیر المرئي".

وتابع أن المبادئ التوجیھیة الجدیدة ستساعد حكام الولایات وصناع السیاسة المحلیین على اتخاذ قرارات بشأن "الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي الحالیة أو زیادتھا أو تقلیصھا بالإضافة إلى التدابیر الأخرى التي اتخذوھا".

وأكد الرئیس الأمریكي أنه "لا تزال ھناك معركة طویلة قادمة لكن جھودنا تؤتي ثمارھا بالفعل".

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانیة الأمریكیة عن وفاة شخصین من ركاب رحلة (غراند برینسیس كروز) التي تم احتجازھا عند شواطىء سان فرانسیسكو منذ ثلاثة أسابیع إثر رصد إصابة عدد من ركابها وأفراد طاقمھا بعوارض الفیروس.

وتوفي الراكبان بسبب "مضاعفات كورونا المستجد، فيما أحد الشخصین توفي في 21 مارس الجاري بینما توفي الثاني بعده بیومین.

من جانبها أعلنت القوات المسلحة الأمریكیة إصابة أحد عناصرھا بالفیروس موضحة أنه "كان خاضعا لتقیید الحركة منذ عودته إلى الولایات المتحدة في 15 مارس".

وأبلغت السلطات الصحیة في ولایة لویزیانا عن تأكید 510 حالات إصابة بفیروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تسجیل 18 حالة وفاة إضافیة منذ أمس الأربعاء.

وھناك حالیا ما لا یقل عن 2305 إصابات بالفیروس و83 حالة وفاة ناجمة عنه في الولاية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية