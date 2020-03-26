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السبب كورونا أيضا.. "خطبة وداع" بلسان مضيفة طيران أسترالية

أخبار العالم

السبب كورونا أيضا..
Reuters
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أثارت مضيفة طيران أسترالية مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها شريطا مصورا بدا كـ"خطبة وداع" بعد إعلان شركة الطيران التي تعمل فيها تعليق رحلاتها بسبب فيروس كورونا.


وفيما هي تنفجر بالبكاء، خاطبت المضيفة كاسي أبليتون زملاءها والركاب ممن كانوا في الرحلة الأخيرة لشركة فيرجن: "هذه الرحلة يمكن أن تكون الأخيرة في المستقبل المنظور".

وأضافت أبيلتون: "لطالما اعتبر فريقنا أن الجنة هي وطنهم، ومن السرور أن ندرك أننا عدنا إلى الأرض. شكرا لضيوفنا على ابتساماتهم الموجهة لنا، لجعل عملنا ممتعا. نتمنى لكم كل التوفيق خلال هذه التجارب".

كما شكرت زملاءها على العمل الذي أنجزوه معا خلال كل هذه الفوضى، ورؤوسهم مرفوعة. 

وأكدت استعدادها لمواصلة الطيران مباشرة بعد استقرار الوضع وأضافت: "نأمل مخلصين أن نراكم مرة أخرى في السماء قربيا".

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يشار إلى أن عددا كبيرا من شركات الطيران حول العالم خفضت وعلقت رحلاتها، وعمل موظفيها بسبب جائحة كورونا، فيما قالت الهيئة الدولية للنقل الجوي (اياتا) إن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار بسبب تداعيات الفيروس. 

المصدر: LENTA.RU

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