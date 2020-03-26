إصابة 20 من عسكريي الناتو في ليتوانيا بكورونا

أكد حلف الناتو تشخيص إصابة 20 على الأقل من عسكرييه المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل موقع Delfi الإخباري الليتواني عن المتحدث باسم كتيبة للحلف في ليتوانيا النقيب إيفيرت يان داييلس تأكيده اكتشاف إصابة عشرة من عسكريي الكتيبة بالفيروس، حيث قال: "هناك حالات مؤكدة أخرى أيضا ويبلغ عددها الإجمالي حاليا 20 حالة".

وأكد المتحدث أن اثنين من العسكريين المصابين هولنديان، تم إجلاؤهما إلى بلادهما، دون الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

يتبع..