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إصابة 20 من عسكريي الناتو في ليتوانيا بكورونا

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إصابة 20 من عسكريي الناتو في ليتوانيا بكورونا
Reuters Ints Kalnins
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أكد حلف الناتو تشخيص إصابة 20 على الأقل من عسكرييه المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل موقع Delfi الإخباري الليتواني عن المتحدث باسم كتيبة للحلف في ليتوانيا النقيب إيفيرت يان داييلس تأكيده اكتشاف إصابة عشرة من عسكريي الكتيبة بالفيروس، حيث قال: "هناك حالات مؤكدة أخرى أيضا ويبلغ عددها الإجمالي حاليا 20 حالة".

وأكد المتحدث أن اثنين من العسكريين المصابين هولنديان، تم إجلاؤهما إلى بلادهما، دون الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

يتبع..

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