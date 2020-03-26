سفير أمريكي يتهم الصين بتعريض العالم للخطر عبر حجب المعلومات عن كورونا

قال سفير الولايات المتحدة في لندن، وودي جونسون، إن الصين عرضت العالم للخطر من خلال حجب معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد، ما سمح له بالانتشار خارج حدودها.

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وكتب السفير جونسون في مقال نشر بصحيفة "تايمز" يوم الخميس: "أولا حاولت (الصين) حجب الأخبار"، مضيفا أن بكين قامت بعد ذلك بتبادل المعلومات المهمة بشكل انتقائي وأخذت تماطل السلطات الصحية الدولية.

وأضاف السفير "لو أن الصين تصرفت بشكل سليم في الوقت المناسب لكان من الممكن حماية المزيد من سكانها وبقية العالم من أخطر آثار هذا المرض".

وتابع "عندما تنحسر الأزمة في نهاية المطاف، يتعين علينا النظر في النتائج وتقييم تكاليف هذا الانهيار في التعاون الدولي".

وأثار فيروس كورونا خلافا عميقا بين أمريكا والصين في مجلس الأمن الدولي، بسبب إصرار واشنطن على نسب هذا الفيروس للصين، وتضمين مشروع قرار أممي نصا واضحا بهذا الشأن.

المصدر: وكالات