عدد قياسي للإصابات بكورونا في ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا رقما قياسيا في ماليزيا خال الساعات الـ24 الماضية ووصل إلى 235 إصابة خلال يوم واحد، وهو أعلى معدل يومي في البلاد حسبما أعلنت وزارة الصحة.

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وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية، هشام عبد الله، في مؤتمر صحفي بثه على موقع "فيسبوك" اليوم الخميس: "لقد سجلنا أعلى معدل نمو يومي - 235 حالة جديدة، وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين ألفين".

ووفقا له، يوجد 45 مريضا في وحدات العناية المركزة، 32 منهم متصلون بأجهزة تهوية ميكانيكية.

وأشار أيضا إلى "استمرار الزيادة في الوفيات، إذ توفي حتى الآن 23 شخصا".

وبسبب القفزة الحادة في عدد المصابين يوم 25 مارس الجاري، مدد رئيس الوزراء محيي الدين ياسين حتى 14 أبريل المقبل حالة الطوارئ.

وذكر رئيس الوزراء، أن البلاد تواجه "موجة ثانية" من العدوى وحذر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة الماليزية، فرض قيود على السفر والأعمال، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ تسجيل تفشي فيروس كورونا الجديد في نهاية عام 2019 في وسط الصين، وانتشر لاحقا إلى أكثر من 150 دولة واعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء.

المصدر: "تاس"