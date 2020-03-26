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كورونا.. 40 إصابة جديدة في طوكيو والسلطات تحذر من قفزة كبيرة

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كورونا.. 40 إصابة جديدة في طوكيو والسلطات تحذر من قفزة كبيرة
Reuters STRINGER
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ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء (Jiji Press) أن العاصمة طوكيو أعلنت اليوم الخميس عن أكثر من 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

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وعقدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي مؤتمرا صحفيا طارئا في وقت متأخر أمس الأربعاء للتحذير من خطر حدوث قفزة كبيرة في الإصابات، وطالبت السكان بتجنب الخروج إلا للضرورة حتى 12 أبريل.

وأصبحت المدينة مركز تفشي الفيروس في اليابان، بعد أن سجلت أكثر من 250 إصابة.

وأكدت السلطات اليابانية أمس الأربعاء رصد 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز بذلك حصيلتها 1300 حالة.

المصدر: "رويترز"

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