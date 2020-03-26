كوريا الجنوبية.. 104 إصابات جديدة بكورونا بينها 57 حالة لوافدين من الخارج

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية فجر اليوم إلى 9,241 حالة، مع تسجيل 104 إصابات جديدة منهم 57 من الوافدين من الخارج.

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وأعلنت السلطات الصحية في البلاد أنه تم تأكيد 104 حالات إصابة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9,241 حالة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة حاجز الـ 100 لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الأربعاء.

وازداد عدد الاصابات الجديدة من الوافدين. حيث جاءت 284 حالة من الخارج من إجمالي الاصابات الواردة حتى اليوم، منهم57 إصابة بين الوافدين يوم أمس.

ومن بين الـ 104 حالات إصابة جديدة، تم اكتشاف 30 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي.

وتم تأكيد 5 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 131 حالة.

وزاد عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد أن تعافوا تماما من فيروس كورونا المستجد، بمقدار 414 شخصا ليصل الإجمالي إلى 4,144 شخصا. وارتفعت نسبة الشفاء إلى 44.8%.

المصدر: "يونهاب"