الدفاع التركية: مقتل جنديين في قصف نفذه مسلحون أكراد شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، إن جنديين من قواتها قتلا وأصيب اثنين آخرين في قصف بقذائف مورتر نفذه مسلحون أكراد شمال العراق.

وأضافت الدفاع التركية أن الجيش انتقم من منفذي الهجوم ودمر أهدافا بالمنطقة.

جدير بالذكر أن تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصنف "حزب العمال الكردستاني" على أنه منظمة إرهابية.

ولقي نحو 40 ألف شخص مصرعهم في القتال بين القوات التركية و"حزب العمال الكردستاني".

المصدر: وكالات