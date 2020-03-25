كورونا.. ارتفاع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 2369

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2369.

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وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تسجيلها حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع، نفتالي بينيت، إن الجهاز الصحي بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي إضافية وإنه أصدر تعليماته إلى وزارته بإخراج تلك المتواجدة في مخازن الطوارئ، مشيرا إلى أن جهات حكومية عديدة، منها الموساد، شرعت بالعمل على شراء معدات طبية من الخارج.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية