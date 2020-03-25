مدير الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض في مكافحة فيروس كورونا بإيطاليا

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم غيلريسوس، برصد "مؤشرات إيجابية" على الأرض في مكافحة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

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وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء، إن درجة تماسك الحكومة الإيطالية بمكافحة هذه الجائحة "لا تصدق بها".

وأضاف غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية ترى حاليا "بعض المؤشرات الإيجابية على الأرض" في إيطاليا فيما يخص مواجهة الوباء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث بلغت هذه الحصيلة حتى الآن 7503، فيما تعد الثانية من حيث الإصابات بـ74386 حالة، مقتربة من الصين، التي تعد مصدرا للوباء.

وعلى الرغم من استمرار الأوضاع الكارثية في البلاد، إلا أن الأيام الماضية شهدت تراجعا نسبيا في وتيرة تسارع الارتفاع اليومي لعدد الإصابات والفيات الجديدة.

المصدر: وكالات