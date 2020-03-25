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تأكيد إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بكورونا

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تأكيد إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بكورونا
Reuters Sergio Perez
نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمين كالفو
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أعلنت الحكومة الإسبانية أن نتائج الفحوصات لنائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو أكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن تأكيد الإصابة جاء بنتيجة الفحوصات التي جرت يوم الثلاثاء، فيما كان الفحص الأول سلبيا.

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وأضافت في البيان أنه تم إجراء الفحص الثاني لأن الأول أثبت أنه غير كافي، مؤكدة أن كالفو بحالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي حاليا.

يذكر أن كارمين كالفو من مواليد عام 1957، وتولت منصبها الحالي منذ يونيو 2018.

المصدر: رويترز

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