كورونا.. البنتاغون يأمر برفع المستوى الأمني في جميع المنشآت العسكرية الأمريكية حول العالم

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أوامر برفع المستوى الأمني في جميع منشآتها العسكرية المنتشرة في العالم، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الأوامر صدرت بسبب توقع استمرار زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قادة بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن تفشي الفيروس في الولايات المتحدة قد يستمر لعدة أشهر، وإن الجيش سيواصل دعم جهود التصدي له ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما سئل خلال ملتقى حكومي عبر الانترنت عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها التفشي وإلى متى سيواصل الجيش دعمه لجهود التصدي للفيروس: "أعتقد أننا في حاجة لأن نضع في خططنا استمراره لبضعة أشهر على الأقل، ونحن نتخذ جميع الإجراءات الوقائية للقيام بذلك".

المصدر: "رويترز"