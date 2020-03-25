 
مباشر
عاجل
ماكرون يعلن إطلاق عملية للجيش الفرنسي في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا

كورونا.. البنتاغون يأمر برفع المستوى الأمني في جميع المنشآت العسكرية الأمريكية حول العالم

أخبار العالم

كورونا.. البنتاغون يأمر برفع المستوى الأمني في جميع المنشآت العسكرية الأمريكية حول العالم
Reuters BM/THO
جندي أمريكي يرتدي كمامة واقية من كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nioq

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أوامر برفع المستوى الأمني في جميع منشآتها العسكرية المنتشرة في العالم، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الأوامر صدرت بسبب توقع استمرار زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قادة بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن تفشي الفيروس في الولايات المتحدة قد يستمر لعدة أشهر، وإن الجيش سيواصل دعم جهود التصدي له ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما سئل خلال ملتقى حكومي عبر الانترنت عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها التفشي وإلى متى سيواصل الجيش دعمه لجهود التصدي للفيروس: "أعتقد أننا في حاجة لأن نضع في خططنا استمراره لبضعة أشهر على الأقل، ونحن نتخذ جميع الإجراءات الوقائية للقيام بذلك".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا