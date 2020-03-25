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تركيا تمدد إغلاق المدارس حتى 30 أبريل بسبب كورونا

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تركيا تمدد إغلاق المدارس حتى 30 أبريل بسبب كورونا
Reuters
تركيا
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قال وزير التعليم التركي ضياء سلجوق، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستمدد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ضياء سلجوق أن التعليم عن بعد سيستمر خلال تلك الفترة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة الذي كان يتحدث بجانب سلجوق، إن الإغلاق ليس عطلة لكنه إجراء وقائي لحماية الأسر.

وأغلقت تركيا المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم بعد التفشي الذي بدأ هناك قبل أسبوعين.

وزاد عدد الوفيات في تركيا إلى حدود يوم الثلاثاء إلى 44، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 1872 حالة.

المصدر: رويترز

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