الأمم المتحدة تطلق خطة بقيمة ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة كورونا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إطلاق المنظمة الدولية خطة بقيمة ملياري دولار لتمويل جهود مكافحة فيروس كورونا في أكثر دول العالم فقرا.

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وجاء في بيان نشر على صحفة الناطق الرسمي باسم غوتيريش في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام دعا حكومات الدول إلى تقديم دعم كامل لهذه الخطة التي تم تكليف مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بتنفيذها.

وأشار غوتيريش إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيسمح بإنقاذ أعداد كبيرة من البشر وتزويد الهيئات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بمستلزمات إجراء التحاليل المعملية والمعدات والأجهزة الطبية الضرورية لعلاج المرضى وحماية الأطباء.

وكشف الأمين العام أن الخطة تتضمن إجراءات إضافية لدعم "سكان مناطق الاستقبال، الذين لا يزالون يظهرون كرم ضيافتهم وهم يفتحون منازلهم ومدنهم أمام اللاجئين والنازحين".

كما ناشد غوتيريش الحكومات مواصلة دعم خطط التدخل الإنساني المعمول بها حاليا، التي يعول عليها 100 مليون شخص عبر العالم.

وقال الأمن العام للمنظمة الدولية: "إذا لم نتخذ خطوات حاسمة الآن فأخشى أن يرسي الفيروس جذورا راسخة في أكثر البلدان ضعفا، ويبقى العالم كله في وضع هش ما دام الفيروس يجول في كوكبنا، دون أن يبالي بوجود حدود بين دول".

هذا وقال غوتيريش إنه تقدم إلى المنسقين المقيمين للأمم المتحدة والفرق القطرية فيها بطلب تقديم دعم لدول العالم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية تمويل مناسبة.

المصدر: إنترفاكس