ميركل تبحث مع شي جين بينغ الوضع المتعلق بكورونا
Reuters JASON LEE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nio2
ذكرت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن "المستشارة أنغيلا ميركل أجرت اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتبادل الآراء حول التحدي الدولي الملح، المتعلق بوباء "كوفيد-19".
وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا على أن "الأزمة الحالية لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال تعاون وثيق بين الدول".
واتفق الجانبان عن مواصلة الاتصالات لاحقا.
المصدر: نوفوستي