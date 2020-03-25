ميركل تبحث مع شي جين بينغ الوضع المتعلق بكورونا

ذكرت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

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وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن "المستشارة أنغيلا ميركل أجرت اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتبادل الآراء حول التحدي الدولي الملح، المتعلق بوباء "كوفيد-19".

وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا على أن "الأزمة الحالية لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال تعاون وثيق بين الدول".

واتفق الجانبان عن مواصلة الاتصالات لاحقا.

المصدر: نوفوستي