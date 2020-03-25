باكستان تطلب 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

قال عبد الحفيظ شيخ المستشار المالي للحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى للحصول على قرض جديد قيمته 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن باكستان طلبت القرض للمساعدة على التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المسؤول الباكستاني أن المليار وأربعمئة مليون التي تطلبها بلاده ستكون قرضا عاجلا منخفض التكلفة.

وصرح شيخ بأن بلاده ستسعى أيضا للحصول على مزيد من الدعم من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.

وكان صندوق النقد اتفق على برنامج مساعدة مالية بستة مليارات دولار لباكستان العام الماضي.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات في باكستان أن عدد المصابين في البلاد بفيروس كورونا بلغ 1022 مصابا، فيما توفي 8 أشخاص.

جدير بالذكر أن المسؤولين في إقليم السند في الجنوب، الذي تحكمه المعارضة، بدأوا في إغلاق الإقليم، بما في ذلك أكبر مدنه كراتشي، على الرغم من أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قال إنه يعارض مثل هذا الإجراء بسبب العواقب الاقتصادية على الفقراء.

المصدر: وكالات