بعد طلب ترامب.. كوريا الجنوبية تبحث إمكانية توسيع صادراتها من أجهزة الكشف عن كورونا

قالت سلطات كوريا الجنوبية إنها تبحث ما إذا كان لديها مخزون كاف من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا لتوسيع صادراتها للولايات المتحدة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة.

وجاء طلب ترامب في اتصال هاتفي في وقت متأخر يوم الثلاثاء مع الرئيس مون جيه إن، الذي قال إن سيئول ستقدم أقصى قدر ممكن من الدعم إذا كانت هناك معدات احتياطية طبقا لما ورد في بيان أصدره البيت الأزرق في كوريا الجنوبية.

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وقالت جيونف إيون كيونف، رئيسة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين: "استطعنا حاليا تأمين كمية ومخزون من أجهزة الاختبار يكفيان للاستخدام المحلي، لكن لا بد أن أتحقق أكثر من مدى توافر كميات إضافية للتصدير".

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انتشارا سريعا لفيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات حيث تُرصد آلاف من حالات الإصابة يوميا، وهي تطورات دفعت كورويا الجنوبية أيضا أن تعلن اليوم أنها ستشدد الرقابة في منافذها الحدودية بالنسبة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة.

إلى ذلك، صرحت جيونع بأن لدى كوريا الجنوبية القدرة على إجراء ما يصل إلى 20 ألف اختبار يوميا، مؤكدة أن بلادها تلقت طلبات من نحو 10 دول للحصول على أجهزة اختبار للفيروس ودعم آخر لكنها رفضت تحديد هذه الدول.

وقالت الحكومة إنها صدرت بعض الأجهزة للإمارات وتجري محادثات مع دول أخرى.

شركة سيجين الكورية الجنوبية

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وقالت شركة "سيجين" الكورية الجنوبية، وهي الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة ضمن الشركات الخمس المعتمدة لصنع أجهزة اختبار فيروس كورونا المستجد، إنها توفر بالفعل 70 إلى 80 في المئة من الأجهزة المستخدمة في إيطاليا والولايات المتحدة، ورفضت تحديد العدد.

وزار الرئيس مون الشركة اليوم، كما اجتمع مع رؤساء أربع شركات أخرى تصنع طبية، وذلك لشكرهم على عملهم الجاد ومساهمتهم في احتواء الفيروس.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية نالت إشادة لنجاحها في إبطاء انتشار فيروس كورونا دون تعثر يذكر نسبيا، حيث سجلت البلاد 9137 حالة إصابة مؤكدة و126 حالة وفاة فقط، ونجحت في تقليل عدد الإصابات الجديدة في اليوم إلى 100 حالة أو أقل خلال الأربعة عشر يوما الماضية على التوالي.

وعلى عكس ذلك، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 53500 حالة إصابة وأكثر من 700 وفاة، وهي تغلق قسما من البلاد بشكل جماعي.

المصدر: رويترز