بومبيو: الصين تحجب المعلومات حول كورونا عن العالم

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السلطات الصينية بحجب معلومات عن العالم تخص تفشي فيروس كورونا، ما دفع بكين إلى الرد بدعوة واشنطن للتوقف عن "تسييس الوباء".

إقرأ المزيد

وفي تصريحات أدلى بها في مقابلة مع برنامج "واشنطن ووتش" الإذاعي، يوم الثلاثاء، كرر رئيس الدبلوماسية الأمريكية اتهامات سابقة في حق بكين، قائلا إن تأخر السلطات الصينية في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، الأمر الذي "عرّض حقا حياة الألوف للخطر".

وتابع قائلا: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

واتهم بومبيو كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس، قائلا: "يقولون إنه جاء من الجيش الأمريكي ويقولون إنه ربما بدأ في إيطاليا، يقولون كل شيء من أجل التنصل من المسؤولية".

وقال: "سيحين وقت توجيه الاتهامات"، لكنه أضاف أن من المهم أن يعرف العالم ما يحدث بالفعل.

وفي بكين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، كنغ تشوانغ، إن الصين تعاملت بشفافية وأتاحت المعلومات لمنظمة الصحة العالمية ولعدة دول، منها الولايات المتحدة.

وأردف المتحدث: "نحث الولايات المتحدة على التوقف عن تسييس الوباء والكف عن مهاجمة الصين وتشويه صورتها".

المصدر: رويترز