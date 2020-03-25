الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة

أعلنت الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 27017 بعد تسجيل 2206 إصابة جديدة، وارتفاع في عدد الوفيات إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. كما تم تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 9625".

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ولفتت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 47 مليون ونصف المليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة.

من جهته قال وزير الصحة في تصريحات صحفية: "سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها".

في سياق متصل أفاد التلفزيون الرسمي بأن خبراء إيرانيون يصنعون أجهزة للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال ساعتين.

المصدر: RT