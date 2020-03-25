برلماني تركي معارض يدعو إلى فرض حظر تجول لاحتواء فيروس "كورونا"

أكد عضو اللجنة الصحية في البرلمان التركي، علي شكر، أن الأسبوعين المقبلين يشكلان خطرا من حيث انتشار فيروس "كورونا" في تركيا، ودعا إلى ضرورة تشديد الإجراءات وفرض حظر تجول فب البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شكر: "تمكنت تركيا من تأخير انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد، إلا أن الفيروس تفشى وانتشر بسبب القادمين من خارج البلاد"​​​.

وأوضح: "أن عدم اتخاذ التدابير العاجلة في البلاد والتأخر في منع الناس من الخروج إلى الشارع أدى إلى تفشي الفيروس"، لافتا إلى أن "الفيروس ينتقل في المعامل والمناجم ووسائل النقل الجماعي، وهذا يشير إلى أن الأسبوعين القادمين سيشكلان خطراً من حيث ارتفاع عدد الإصابات، خاصة في ظل امتناع الحكومة عن فرض حظر التجول ووقف العمل في المعامل والمناجم".

وأشار إلى أن " انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات سيؤدي إلى عدم كفاية القدرات والإمكانيات الصحية في البلاد، كما هو الحال في معظم دول العالم، وهذا بدوره سيؤدي إلى مشاكل كبيرة".

وقال إن "الحكومة قد تضطر لإعلان حظر التجول في المرحلة المقبلة، وقد تأخرت في ذلك" موضحا: "أن المواطنين يضطرون للخروج من منازلهم واستخدام وسائل النقل العامة من أجل الذهاب إلى عملهم، وهذا يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا ونقله إلى أفراد أسرهم وأقاربهم".

وحول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد التركي أكد شكر، أن " تفشي فيروس كورونا ألحق أضرارا بالغة بميزانيات الدول والشركات حول العالم، وتركيا لم تكن مستعدة لاحتواء الأزمة، لأن الحكومة أنفقت الأموال الاحتياطية التي يجب أن تستخدمها في الأزمات، لذا لم تتمكن من تقديم المساعدات المالية اللازمة للمواطنين الذين يجبرون على الذهاب إلى عملهم ويتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس".

وأكد "أن المواطنين القادمين من خارج البلاد، خاصة الذين أدوا مناسك العمرة، توزعوا على جميع أنحاء البلاد ونشروا ونقلوا الفيروس إلى كافة المحافظات، ولو كان انتشار الفيروس محصورا في محافظة أو بلدة أو منطقة معينة لكان قد تم فرض حجر صحي وحظر تجول عليها لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره كما فعلت الصين، ولكن حاليا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في جميع أنحاء البلاد يشكل أهمية كبيرة للسيطرة على المرض".

المصدر: سبوتنيك