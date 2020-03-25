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الجيش الإيراني يفتتح مشفى ميدانيا في طهران لمعالجة المصابين بـ"كورونا"

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الجيش الإيراني يفتتح مشفى ميدانيا في طهران لمعالجة المصابين بـ
Reuters
إيران-
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افتتح الجيش الإيراني مشفى ميدانيا اليوم الأربعاء لعلاج المصابين بفيروس كورونا وقضاء مرحلة النقاهة على أرض المعارض الدولية في العاصمة طهران بسعة ألفي سرير، وذلك خلال 48 ساعة.

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وقال قائد القوات البرية، كيومرث حيدري، لدى الافتتاح، إنه يمكن إضاقة ألف سرير آخر للمشفى عند الضرورة، مضيفا أن الجيش الإيراني قادر على إنشاء مشاف أخرى تتسع لثمانية آلاف سرير.

وأضاف حيدري للصحفيين أن الجيش أنشأ حتى الآن مشاف تتسع لـ 4570 سريرا في محافظات عدة، وقال إن القوات البرية وحدها أنشأت 27 مشفى ميدانيا  من بين 56 مشفى أنشأها الجيش مؤخرا.

وحضر الافتتاح قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي وقائد القوات البرية كيومرث حيدري ونائب وزير الصحة إيرج حريرجي.

المصدر: RT

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