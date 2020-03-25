بومبيو لن يدخل في حجر صحي طوعي بعد زيارته لأفغانستان وقطر

قال مسؤول طبي في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير، مايك بومبيو، لن يدخل في حجر صحي طوعي بعد عودته من أفغانستان وقطر يوم الثلاثاء.

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وأضاف المسؤول الطبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدولتين المذكورتين غير مدرجتين على قائمة للحكومة الأمريكية تدعو إلى مثل هذه التدابير عند زيارتها.

وأوضح المسؤول أن تحركات بومبيو المخطط لها سلفا في المكانين، والفحص المسبق للذين خالطوه، تعني أنها كانت بيئة لا يوجد فيها أي احتمال أو فيها احتمال ضئيل للغاية، لأن يصاب بالمرض.

غير أن قطر أُضيفت أمس الثلاثاء إلى المستوى الثالث في قائمة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي تنص على أن الزائرين لها "يجب أن يبقوا في البيت لمدة 14 يوما بعد عودتهم من السفر وأن يراقبوا صحتهم وأن يطبقوا التباعد الاجتماعي".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق عما إذا كانت إضافة قطر إلى القائمة ستؤدي إلى تعديل على السلوك الذي يوصى بومبيو باتباعه أو تؤدي إلى حجر صحي طوعي لأسبوعين.

واجتمع بومبيو مع كل من الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وخصمه السياسي، عبد الله عبد الله، عندما كان في كابل يوم الاثنين في طريق عودته إلى واشنطن، كما اجتمع لمدة 75 دقيقة في قاعد عسكرية في قطر مع مسؤولين من حركة طالبان، من بينهم كبير مفاوضي الحركة، الملا باردار أخوند.

وأكد المسؤول الطبي أن بومبيو كان يتحرك في أجواء مسيطر عليها بعناية أثناء جولته، وأن جميع من سافروا معه على متن طائرة للحكومة الأمريكية والذين اجتمع معهم في أفغانستان خضعوا للفحص للكشف عن أي أعراض للإصابة بالفيروس، مثل الحمى.

ولم يرد المسؤول الطبي تحديدا على سؤال عما إذا كان تم فحص الذين اجتمعوا مع بومبيو في قطر، لكنه قال "كانت أجواء مسيطر عليها بعناية".

المصدر: رويترز