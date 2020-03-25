 
مباشر
عاجل
ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 5 وحصيلة الإصابات تبلغ 2030

بنما تفرض حجرا صحيا شاملا لمكافحة "كورونا"

أخبار العالم

بنما تفرض حجرا صحيا شاملا لمكافحة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nihe

أعلن رئيس بنما، لورنتينو كورتيزو، فرض "حجر صحي شامل وإلزامي" في سائر أنحاء البلاد للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد إصابات كورونا في بنما وهندوراس.. وكوستاريكا تسجل أول وفاة
ارتفاع عدد إصابات كورونا في بنما وهندوراس.. وكوستاريكا تسجل أول وفاة

وكتب رئيس الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى في تغريدة على "تويتر" أنه: "اعتبارا من الساعة الخامسة والدقيقة الأولى (10,01 ت غ) من صباح الأربعاء 25 مارس وإلى أجل غير مسمى أُعلن الحجر الصحي الشامل والإلزامي على كامل التراب الوطني، مع بعض الاستثناءات".

وأوضح كورتيزو أن القطاعات المستثناة من هذا الحجر هي سلسلة الإنتاج الغذائي والطواقم الطبية وقوات الأمن والمصارف ومتاجر الأغذية، مشيرا إلى أنه سيُسمح للمواطنين بالخروج من منازلهم لمدة ساعتين يوميا فقط للتزود بالطعام والدواء.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن بنما هي الدولة الأولى في أمريكا الوسطى من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات فيها حتى أمس الثلاثاء 443 حالة، بارتفاع 98 حالة عن حصيلة يوم الاثنين. أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فوصل إلى 8.

وبذلك تنضم بنما إلى قائمة طويلة من الدول التي فرضت إجراءات مشابهة للحد من تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في وسط الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 400 ألف نسمة حول العالم، توفي منهم أكثر من 18 ألف شخص.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا