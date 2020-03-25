بنما تفرض حجرا صحيا شاملا لمكافحة "كورونا"

أعلن رئيس بنما، لورنتينو كورتيزو، فرض "حجر صحي شامل وإلزامي" في سائر أنحاء البلاد للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

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وكتب رئيس الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى في تغريدة على "تويتر" أنه: "اعتبارا من الساعة الخامسة والدقيقة الأولى (10,01 ت غ) من صباح الأربعاء 25 مارس وإلى أجل غير مسمى أُعلن الحجر الصحي الشامل والإلزامي على كامل التراب الوطني، مع بعض الاستثناءات".

وأوضح كورتيزو أن القطاعات المستثناة من هذا الحجر هي سلسلة الإنتاج الغذائي والطواقم الطبية وقوات الأمن والمصارف ومتاجر الأغذية، مشيرا إلى أنه سيُسمح للمواطنين بالخروج من منازلهم لمدة ساعتين يوميا فقط للتزود بالطعام والدواء.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن بنما هي الدولة الأولى في أمريكا الوسطى من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات فيها حتى أمس الثلاثاء 443 حالة، بارتفاع 98 حالة عن حصيلة يوم الاثنين. أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فوصل إلى 8.

Como gobierno, nuestra responsabilidad es preservar a toda costa la salud y la integridad de los panameños. A partir de las 5:01 a.m del miércoles 25 de marzo, declaro cuarentena total obligatoria en el territorio nacional de manera indefinida, con excepciones. #UnidosLoHacemos — Nito Cortizo (@NitoCortizo) March 24, 2020

وبذلك تنضم بنما إلى قائمة طويلة من الدول التي فرضت إجراءات مشابهة للحد من تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في وسط الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 400 ألف نسمة حول العالم، توفي منهم أكثر من 18 ألف شخص.

المصدر: أ ف ب