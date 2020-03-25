كوريا الجنوبية: 100 إصابة جديدة و6 وفيات بـ"كورونا" في 24 ساعة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9137 والوفيات إلى 126 شخصا.

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ووفقا لأحدث البيانات تم تسجيل 100 حالة جديدة، من بينها 21 حالة في إقليم جيونج جي، و14 حالة في دايجو، و13 في سيئول، أما الحالات المتبقية فتم تسجيلها في أماكن مختلفة من البلاد​​​.

وبحسب المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفع عدد الوفيات إلى 126 بعد تسجيل 6 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس كورونا وباء عالميا (جائحة)، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

المصدر: سبوتنيك