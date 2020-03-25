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"كورونا" في الصين بعد أن كان صادرا أصبح واردا!

أخبار العالم

Reuters
صورة أرشيفية
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

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وأضافت اللجنة أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس، بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.

المصدر: رويترز

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