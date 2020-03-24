الحكومة الإسرائيلية تشدد الإجراءات ضد كورونا مع وصول عدد الوفيات إلى 3

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة اتفقت على تشديد الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل إسرائيل، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض المميت إلى 3 حالات.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الإجراءات الجديدة التي لم يتم الكشف عنها رسميا بعد، تشمل منع المواطنين من الابتعاد عن منازلهم لمسافة أكثر من 100 متر، وحظر جميع الأنشطة الرياضية خارج المنازل.

كما يتضمن القرار إيقاف جميع وسائل النقل العام إلا سيارات التاكسي التي لن تستطيع نقل أكثر من راكب واحد.

وسيتم إجراء فحوصات طبية لكل العاملين عند مكاتب عملهم، وسيمنع حضور أولئك الذين تزيد درجة الحرارة عندهم على 38 درجة. كما ستنظم رحلات خاصة لنقل الموظفين إلى أماكن عملهم.

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وتشير التقارير الإعلامية إلى أن مخالفي الحجر المنزلي والإجراءات الأخرى سيعاقبون بغرامات مالية مرتفعة أو السجن لمدة أقصاها 6 أشهر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن وزارة الصحة كانت تصر على إجراءات أكثر شدة وفرض الإغلاق الكامل في البلاد، لكن وزارة المالية تمكنت من تخفيف صرامة الإجراءات.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1930 حالة، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 حالات، حسب آخر معطيات وزارة الصحة.

وتشير الوزارة أيضا إلى أن 34 مصابا في الوقت الراهن حالتهم خطرة .

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية