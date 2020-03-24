ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1930 حالة وتسجيل وفاة جديدة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 1930 حالة، معلنة عن تسجيل وفاة جديدة بالمرض.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 488 حالة، ليصل إلى نقطة 1930 بعد أن كان عند مستوى 1442، في أكبر زيادة يومية لحصيلة المرضى بهذه العدوى.

وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات تعتبر طفيفة، بينما تعد حالات 34 شخصا حرجة، مضيفة أن عدد المتعافين يبلغ حتى الآن 53 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاتين 2 خلال الثلاثاء جراء المرض، ليرتفع عدد ضحاياه إلى 3 أشخاص حتى الآن.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال نتنياهو إن الحكومة ستوافق على أنظمة طوارئ تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ولن يكون بإمكانهم الخروج منها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة اتفقت على تشديد الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، مبينة أن التوجيهات الجديدة تشمل منع المواطنين من الابتعاد عن منازلهم لمسافة أكثر من 100 متر، وحظر جميع الأنشطة الرياضية خارج البيوت.

كما يتضمن القرار إيقاف جميع وسائل النقل العام إلا سيارات التاكسي التي سيسمح لها بنقل راكب واحد فقط في كل طلبية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية