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إيطاليا.. زيادة الغرامات على مخالفي الحجر المنزلي إلى 3 آلاف يورو

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إيطاليا.. زيادة الغرامات على مخالفي الحجر المنزلي إلى 3 آلاف يورو
Reuters MARZIO TONIOLO
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن قراره زيادة الغرامات المالية المفروضة على مخالفي الحجر المنزلي المفروض في البلاد.

وقال كونتي في أعقاب اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الغرامات التي كانت عند مستوى 206 يورو حسب القرار السابق ستزداد إلى ما بين 400 و3 آلاف يورو.

وتعليقا على مدة سريان الإجراءات التي تم فرضها في إيطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا، أكد كونتي أن قرار فرض حالة الطوارئ حتى 31 يوليو المقبل لا يعني بالضرورة أن القيود ستبقى قائمة حتى هذا الموعد.

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وقال: "نحن على قناعة بأننا سنرفع القيود قبل 31 يوليو بكثير".

وأضاف أن الحكومة تضمن الإمدادات الغذائية والوقود، كما تمت الموافقة على تشريع لتنظيم أنشطة السلطات الخاصة بالإجراءات لمحاربة الفيروس، سيقدم رئيس الوزراء بموجبه تقريرا إلى البرلمان كل 15 يوما بهدف "زيادة الشفافية".

المصدر: وكالات

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