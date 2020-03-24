المجلس العلمي الفرنسي يحدد مدة الإغلاق المفروضة في البلاد لإبطاء تفشي كورونا

أصدر المجلس العلمي الفرنسي بيانا، اليوم الثلاثاء، قال فيه أن الإغلاق المفروض في فرنسا لإبطاء انتشار فيروس كورونا سيستمر على الأرجح لـ6 أسابيع، اعتبارا من تاريخ تطبيقه في 17 مارس.

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وأكد أعضاء المجلس أن آثار الإغلاق المفروض على تطور الوباء لا يمكن ملاحظتها في فترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف بيان المجلس، الذي يقدم المشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الإغلاق هو الإستراتيجية الفعالة الوحيدة حاليا، بما أن البديل - المتمثل في سياسة فحوصات تجري على نطاق واسع وعزل الأشخاص المصابين – غير قابل للتحقيق على مستوى الوطن".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الاثنين، عن تسجيل 186 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة.

المصدر: "رويترز"