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رئيس جامعة هارفارد يعلن إصابته وزوجته بكورونا

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رئيس جامعة هارفارد يعلن إصابته وزوجته بكورونا
Reuters Brian Snyder
رئيس جامعة هارفارد الأمريكية المشهورة عالميا، لورانس باكو
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كشف رئيس جامعة هارفارد الأمريكية المشهورة عالميا، لورانس باكو، اليوم الثلاثاء، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

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وفي تصريح لشبكة CNN، قال باكو البالغ 68 عاما من عمره: "يوم الأحد، ظهرت علينا أعراض المرض، أي السعال الجاف أولا، ثم الحمى، والقشعريرة والآلام في العضلات. ويوم الاثنين، توجهنا إلى الأطباء وخضعنا للفحوص، وحصلنا للتو على نتائجها، وهي إيجابية".

وقد أحالت هارفارد قبل أسبوعين طلابها إلى نظام الدراسة عن بعد بصورة مؤقتة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب إحصائيات معهد جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة، حتى الآن، ما يزيد عن 46 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما اقترب عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس من 600.

المصدر: نوفوستي

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