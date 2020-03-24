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غوتيريش يدعو زعماء G20 إلى رفع العقوبات التي تعرقل محاربة كورونا

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غوتيريش يدعو زعماء G20 إلى رفع العقوبات التي تعرقل محاربة كورونا
Reuters Yana Paskova
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة دول مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات التي تعرقل الجهود الرامية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وأكد الأمين العام في رسالته إلى زعماء الدول العشرين، يوم الثلاثاء، على ضرورة رفع العقوبات التي تعرقل إمدادات الأغذية والمواد الطبية والسلع الحيوية.

كما دعا غوتيريش لرفع القيود عن التجارة الدولية التي تؤثر على إمدادات الأجهزة الطبية والأدوية وغيرها من المواد الضرورية لمحاربة الفيروس.

وقال الأمين العام في رسالته، إن "هذا وقت التضامن وليس العزلة... وإن كوفيد-19 سيتطلب ردا غير مسبوق وخطة زمن الحرب في فترة الأزمة الإنسانية".

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وأضاف أن لقادة مجموعة العشرين فرصة لتقديم حزمة قوية من الإجراءات للتعامل مع مختلف المخاطر التي ينطوي عليها فيروس كورونا، ومن شأن ذلك أن يظهر التضامن مع شعوب العالم.

واعتبر الأمين العام أنه من الضروري إنشاء آلية برعاية منظمة الصحة العالمية للتعامل مع آثار فيروس كورونا.

يذكر أن القمة الطارئة لزعماء مجموعة العشرين لمناقشة محاربة فيروس كورونا ستعقد عبر الانترنت يوم 26 مارس الجاري.

المصدر:نوفوستي

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