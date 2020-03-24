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بريطانيا توفر لأكثر من 3 ملايين شخص إمكانية فحص الإصابة بكورونا

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بريطانيا توفر لأكثر من 3 ملايين شخص إمكانية فحص الإصابة بكورونا
Reuters THO/ZWO/SAV
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن الحكومة اشترت 3.5 مليون اختبار أجسام مضادة، ما يسمح بالكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وقال هانكوك "لقد اشترينا 3.5 مليون فحص للأجسام المضادة، ما سيسمح للناس بمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده، بحيث يمكنهم العودة إلى العمل".

وأضاف أن السلطات الصحية في بلاده تستبعد أن يصاب الأشخاص بالفيروس لمرة ثانية على التوالي، "إلا في ظل ظروف استثنائية جدا".

المصدر: "رويترز"

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