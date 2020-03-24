ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في نيويورك إلى نحو 15 ألف وعمدة المدينة: لن ننتصر على الوباء دون الجيش

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة نيويورك إلى نحو 15 ألف حالة، فيما اعتبر عمدتها، بيل دي بلاسيو، أن الانتصار السريع على الوباء ممكن فقط بإشراك الجيش الأمريكي.

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وذكر حاكم ولاية نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ارتفع في أراضيها إلى نقطة 25665 حالة، بينها 210 وفيات.

وأشار كوومو إلى أن 14904 من الإصابات تم رصدها في نيويورك المدينة، التي سجلت فيها حتى الآن أكثر من 2500 إصابة جديدة مقارنة مع يوم أمس، فيما لفت إلى أن حصيلة الوفيات فيها بلغت 125 حالة.

وفي غضون ذلك، قال عمدة مدينة نيويورك، في مقابلة مع قناة "فوكس نسوز"، إن الجيش الأمريكي يمثل قوة وحيدة قادرة على احتواء الوباء سريعا.

وأوضح: "أعتقد أن قواتنا المسلحة لا مثيل لها فيما يخص القدرات على التنظيم والاستنفار والعمل اللوجيستي وتنفيذ عمليات النقل في نطاق البلاد كلها. كما تتمتع القوات المسلحة بإحدى أفضل الكوادر الطبية في الدولة".

ووصف دي بلاسيو نيويورك بمركز تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لافتا إلى تدهور الأوضاع في كل من لويزيانا وفلوريدا وجورجيا.

وتابع: "يمثل الجيش برأيي قوة وحيدة قادرة على ضمان إمدادات الكوادر الطبية والأدوية والمعدات إلى الأماكن التي تعاني من أكبر حاجة إليها دون أي انقطاع. الحرس الوطني يقوم بعمل ممتاز، لكن في إطار كل ولاية بشكل منفرد، بينما اتخذت الأزمة نطاقا وطنيا عاما".

ودعا عمدة مدينة نيويورك إلى "تعبئة القوات المسلحة الأمريكية بأسرع وقت ممكن"، قائلا: "لا قوة أخرى في الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ هذه المهمة".

المصدر: وكالات