أردوغان: نتابع عن كثب كافة إجراءات مؤسساتنا ضد كورونا (فيديو)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن حكومته تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات بخصوص تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في مقطع مصور نشره عبر حسابه على "تويتر" تطرق فيه إلى التدابير التي تتخذها البلاد ضد كورونا.

ولفت إلى أنه بحث مع الوزراء سير التدابير المتخذة ضد كورونا، مضيفا: "جهودنا مستمرة في خدمة مواطنينا".

وقال أردوغان: "نتابع عن كثب كافة أعمال مؤسساتنا، ونواصل اتخاذ خطواتنا بشكل متناسق"، مشيرا إلى عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي والغاز، موضحا أنه بلاده شهدت أياما أكثر صعوبة ولم تلجأ إلى ذلك، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة في الدولة الاجتماعية.

Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/M22GM3vVSD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2020

المصدر: الأناضول