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الصحة الإيرانية: كل 10-12 دقيقة يموت شخص في إيران جراء فيروس كورونا

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الصحة الإيرانية: كل 10-12 دقيقة يموت شخص في إيران جراء فيروس كورونا
Reuters WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS
إجراءات مكافحة فيروس كورونا في شوارع طهران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن كل 10-12 دقيقة يفارق الحياة شخص واحد في البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1934 حالة وفاة والإصابات إلى24811 إصابة
الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1934 حالة وفاة والإصابات إلى24811 إصابة

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة طهران ارتفع بنسبة 13% خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، أشار قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا زالي، إلى أن العاصمة طهران لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، محذرا من تبعات لامبالاة السكان إزاء خطورة العدوى وعدم امتثالهم للتقيدات المفروضة.

وقال المسؤول: "كنا نتوقع من سكان طهران الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

المصدر: RT

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