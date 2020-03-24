وزير الدفاع التركي: لا توجد بين أفراد الجيش أي إصابات بفيروس كورونا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين أفراد القوات المسلحة التركية حتى الآن.

وشدد خلوصي أكار على أن الوزارة اتخذت كافة التدابير في المؤسسة العسكرية ضد كورونا، وأنها تعمل ليلا ونهارا للحفاظ على سلامة الجنود.

وأكدت الدفاع التركية أنها ستنشئ مركزا لمكافحة وباء كورونا لإدارة إجراءات الوقاية للمقرات العسكرية.

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إلى ذلك، أفادت الصحة التركية بأن معهد اللقاح التابع للوزارة بدأ عمله لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها ستدعم كل مجهود علمي يبعث الأمل حيال مواجهة كورونا، موضحة أن وزارة المالية مستعدة لتقديم التمويل اللازم.

جديد بالذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، دعا الشعب في وقت سابق، أن يكونوا "عقلانيين وأقوياء" من أجل حماية أنفسهم وحماية محيطهم من فيروس كورونا.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف شخص.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: وكالات