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رويترز: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

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رويترز: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا
Reuters PIR/PKP
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أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 276 والإصابات إلى 5560 حالة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: وكالات

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