الجيش الإسرائيلي يطالب باستلام ملف "كورونا"

طالب الجيش الاسرائيلي أن يتولى هو التعامل مع ملف تفشي "كورونا"، حيث قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه يجب التعامل مع هذه الأزمة على أساس أن البلاد في حالة حرب.

وطالب مسؤولون أمنيون بنقل مسؤولية وقف انتشار الفيروس من وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة "كان" العبرية عن مصدر أمني أن هذا الوقت ليس هو المناسب لإجراء التجارب، ويتعين تكليف هيئة تتمتع بنظرة استراتيجية وخبرة في اتخاذ قرارات مصيرية ومواجهة مشاكل لوجيستية، تكليفها بإدارة أزمة "كورونا".

وتتزامن هذه التطورات مع تسجيل قفزة كبيرة في عدد الإصابات في إسرائيل حيث وصل وفقا المعطيات الرسمية إلى 1656 حالة.

هذا وقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من أن تصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر، وحالات الوفاة إلى 10 آلاف حالة، إذا لم تتخذ اجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مختبر داخلي في الجيش الإسرائيلي، لإجراء اختبارات للجنود والضباط الإسرائيليين للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس، وسيُدير المختبر عسكريون تابعون للقطاع الصحي في الجيش الإسرائيلي وبمشاركة أطباء يعملون في المختبرات المدنية.

وفي حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق تام في الدولة، ستُخصص نحو 8 كتائب عسكرية لمساعدة الشرطة.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية فإن 23 حالة مؤكدة تم تسجيلها في صفوف الجيش الإسرائيلي، ويخضع حاليا للحجر الصحي 5579 جنديا من الخاضعين للخدمة الإلزامية، وعاملون في الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات