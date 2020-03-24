كورونا.. تسجيل 20 وفاة ونحو 800 إصابة جديدة في سويسرا

أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 86.

وأشار المكتب السويسري الفدرالي للصحة العامة إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8836 بعد أن كان 8060 أمس الاثنين.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف شخص.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: وكالات