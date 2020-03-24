إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأضاف أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 55 ، مشيرا إلى أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.

من جهة أخرى ارتفع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصا في الفلبين خلال آخر 24 ساعة. فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا إلى 1624 شخصا، مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل عدد المصابين إلى 552 شخصا.

المصدر: رويترز