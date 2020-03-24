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ارتفاع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصا في الفلبين خلال آخر 24 ساعة

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ارتفاع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصا في الفلبين خلال آخر 24 ساعة
Reuters
صورة أرشيفية
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ارتفاع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصا في الفلبين خلال آخر 24 ساعة.

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ووصل العدد الإجمالي للمصابين في ماليزيا اليوم الثلاثاء 1624 مع تسجيل 15 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة إن 43 من الحالات الجديدة مرتبطة بتجمع ديني.

من جهتها، أبلغت وزارة الصحة الفلبينية عن 90 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وهي أكبر زيادة يومية من الحالات المؤكدة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 552.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجيير في مؤتمر صحفي، إنها أبلغت عن وفاة شخصين جديدين، من بين 35 في البلاد حتى الآن.

وسجلت ماليزيا أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في دول جنوب شرق آسيا.

المصدر: رويترز

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