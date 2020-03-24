وزير الصحة التشيكي يكشف عن دواء واعد ضد كورونا!

أعلن وزير الصحة في تشيكيا، آدم فويتيك، أن دواء "Plaquenil"، من المحتمل أن يساعد في مكافحة مرض كورونا "كوفيد – 19"، الذي يسببه الفيروس التاجي الجديد.

ولفت وزير الصحة التشيكي إلى ضرورة العمل على جعل هذا الدواء في المتناول، وتفادي "عدم القدرة على الوصول إليه".

وفي يوم الأحد الماضي أعلن نائبه، رئيس خلية الأزمة في البلاد، رومان بريمولا، عن وجود دواء يقلل من الوقت الذي يستغرقه الفيروس للخروج من جسم المصاب، لكنه لم يكشف عن اسمه.

يذكر أن دواء "Plaquenil"، هو علاج مضاد للملاريا، تصنعه شركة "Sanofi Aventis" الفرنسية.

وفقا لوزير الصحة التشيكي، حُظر على جميع الأطباء وصف هذا الدواء للمرضى، باستثناء المتخصصين في مجالات الحساسية والمناعة السريرية والأمراض الجلدية والروماتيزم، بالإضافة إلى أخصائيي الأمراض المعدية.

ولا تستطيع الصيدليات إعطاء الدواء، إذا لم يتم تشخيص المريض وتخصص الطبيب المعالج في الوصفة الطبية، ولا يمكن إضافة إلى ذلك، وصف الدواء لأكثر من شهرين.

وفي السياق ذاته، عُلم يوم الأحد، أن اليابان بدأت في إجراء تجارب سريرية على دواء "أفيغان"، والمعروف أيضا باسم "فافيبيرافير" و"فافيلافير"، كعلاج واعد للالتهاب الرئوي، الناجم عن الفيروس التاجي الجديد.

كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أيام عن اختبار عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لمكافحة الفيروسات التاجية.

المصدر: نوفوستي