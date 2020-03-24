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"أيروفلوت" تعلن توقف رحلاتها إلى تايلاند وفيتنام وتركيا والإمارات حتى 30 أبريل

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Reuters Jean-Paul Pelissier
طائرة تابعة لشركة ايروفلوت الروسية
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أعلنت شركة الطيران الوطنية الروسية "أيروفلوت"، عن تعليق رحلاتها من وإلى موسكو مع الإمارات وتايلاند وفيتنام وتركيا، حتى 30 أبريل.

وجاء على الموقع الرسمي للشركة، اليوم الثلاثاء: "سيتم تعليق رحلات أيروفلوت من وإلى موسكو مع دبي (الإمارات) من 29 مارس إلى 30 أبريل 2020، ومع هانوي (فيتنام) من 31 مارس إلى 30 أبريل 2020، ومع مدينة هو تشي منه (فيتنام) من 1 إلى 30 أبريل. ومع مطار فوكيت (تايلاند) من 29 مارس إلى 30 أبريل 2020، ومع هافانا (كوبا) من 29 مارس إلى 30 أبريل 2020، ومع مطار أنطاليا (تركيا) من 28 مارس إلى 30 أبريل 2020".

المصدر: سبوتنيك

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