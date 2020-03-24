عدد إصابات "كورونا" في تايوان يتجاوز 200 للمرة الأولى

أعلنت حكومة تايوان، اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215 إصابة.

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وأضافت الحكومة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر "جائحة عالمية"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16.5 ألف شخص.

المصدر: وكالات