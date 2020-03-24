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رويترز: الصين تقرر إلغاء القيود المفروضة على السفر من وإلى إقليم هوبي اعتبارا من 25 مارس

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رويترز: الصين تقرر إلغاء القيود المفروضة على السفر من وإلى إقليم هوبي اعتبارا من 25 مارس
Reuters homas Peter
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قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم بداية من يوم غد الأربعاء باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي فيروس كورونا .

وأضافت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من أبريل المقبل.

وكانت السلطات الصينية قد إقليم ووهان منذ 23 يناير الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتسجيل آلاف الإصابات.

يتبع ..

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