عمدة نيويورك: ثلث الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تم كشفها في مدينتنا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، أن 35% من الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة، تم كشفها في هذه المدينة.

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وفي مؤتمر صحفي، قال دي بلازيو إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في نيويورك بلغ 12339 حالة.

وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي. وبحسب الإحصائيات الأخيرة للمنظمة، فإن الفيروس أصاب، منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، أكثر من 330 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وتسبب بـ 14.5 ألف حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي